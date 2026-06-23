Δυναμικό μπάσιμο της Μπεσίκτας για Βλάχοβιτς

Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας της, καθώς πιέζει έντονα για την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Γιουβέντους.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η τουρκική ομάδα έχει καταθέσει δελεαστική πρόταση στον Σέρβο επιθετικό, προσφέροντάς του ετήσιες απολαβές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και μπόνους υπογραφής που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον για τον 26χρονο φορ υπάρχει και από τη Γαλατασαράι. Ωστόσο, οι πρωταθλητές Τουρκίας καλούνται πρώτα να ξεκαθαρίσουν το μέλλον του Μάουρο Ικάρντι πριν προχωρήσουν δυναμικά στην υπόθεση του Βλάχοβιτς.

Το μέλλον του Σέρβου στράικερ είναι ανοιχτό, με τις εξελίξεις να αναμένονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες το επόμενο διάστημα, αφού αρκετοί σύλλογοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.