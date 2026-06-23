Η Τότεναμ εξετάζει Ράσφορντ, αλλά «φρενάρει» στο κόστος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Λονδρέζοι παρακολουθούν την κατάσταση του Άγγλου επιθετικού και αξιολογούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της υπόθεσης, χωρίς όμως να μπαίνουν άμεσα στη λογική πληρωμής της ρήτρας.
Παράλληλα, ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, θεωρεί τον Ράσφορντ ιδανική επιλογή για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.
Το μέλλον του Άγγλου διεθνή είναι ανοιχτό, με αρκετούς συλλόγους να παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ η Τότεναμ δείχνει ενδιαφέρον αλλά χωρίς να έχει κάνει ακόμη αποφασιστικό βήμα.