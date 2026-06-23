Αμφίβολη η μεταγραφή Μπάσιτς στη Σέλτικ - Μπαίνουν στο παιχνίδι Φρανκφούρτη και Έλτσε

Δυσκολεύει η προσπάθεια της Σέλτικ να αποκτήσει τον Βόσνιο μέσο Ιβάν Μπάσιτς, αφού το ενδιαφέρον από το εξωτερικό εντείνεται και αλλάζει τις ισορροπίες της υπόθεσης.

Ο 24χρονος χαφ της Αστάνα, που έχει τραβήξει την προσοχή με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βρισκόταν ψηλά στη μεταγραφική λίστα της σκωτσέζικης ομάδας, η οποία φέρεται να εξετάζει πρόταση κοντά στα 2 εκατομμύρια λίρες. Η ομάδα του ήταν θετική σε πιθανή πώληση, εφόσον ικανοποιούνταν οικονομικά.

Ωστόσο, πλέον η κατάσταση περιπλέκεται, καθώς η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει καταθέσει επίσημη διερευνητική πρόταση και εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, ενώ και η ισπανική Έλτσε παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, τα σενάρια περί προσφοράς της Σέλτικ για τον Σουηδό αμυντικό Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς διαψεύδονται, με τον παίκτη να βρίσκεται πιο κοντά στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ.