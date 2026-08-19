Στο Λαύριο το νέο πυροσβεστικό σκάφος των 4,5 εκατ. ευρώ: Επιχειρεί με κύματα και φτάνει τους 32 κόμβους (vid)

Ένα νέο ισχυρό πλωτό μέσο για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης στη θάλασσα εντάσσεται στις δυνατότητες της Πυροσβεστικής, με ένα από τα μεγάλα ταχύπλοα ανοικτής θαλάσσης να βρίσκεται στο Λαύριο.

Σε αντίθεση με σκάφη που περιορίζονται κυρίως σε επιχειρήσεις εντός λιμένων ή κοντά στις ακτές, έχει κατασκευαστεί ώστε να μπορεί να κινηθεί και να αναλάβει αποστολές στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για ένα από τα δύο πυροσβεστικά διασωστικά ταχύπλοα ανοικτής θαλάσσης που αποκτώνται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Η σύμβαση για την προμήθειά τους φτάνει τα 8.950.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 4,475 εκατ. ευρώ ανά σκάφος.

Την κατασκευή και την παράδοσή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει αναλάβει η ένωση εταιρειών MAINSYS και RAFNAR.

Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, το μήκος του σκάφους πρέπει να είναι τουλάχιστον 17 μέτρα, ενώ μεγαλύτερο μήκος προσμετράται θετικά κατά την αξιολόγηση. Διαθέτει μονή γάστρα τύπου deep V και κατασκευάζεται από ειδικά ενισχυμένα σύνθετα υλικά, προκειμένου να συνδυάζει αντοχή και σταθερότητα όταν κινείται σε ταραγμένα νερά.

Έως 32 κόμβοι και ακτίνα δράσης 300 ναυτικών μιλίων

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μέσου είναι η δυνατότητά του να συνεχίζει να επιχειρεί υπό συνθήκες που δυσκολεύουν σημαντικά τις αποστολές στη θάλασσα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά σε Sea State 5, ενώ προβλέπεται επιβιωσιμότητα έως και Sea State 6.

Η μέγιστη απαιτούμενη ταχύτητά του είναι τουλάχιστον 32 κόμβοι, που αντιστοιχούν σε περίπου 59 χλμ./ώρα, ενώ με πλήρες φορτίο η συνεχής ταχύτητά του πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τους 23 κόμβους.

Παράλληλα, με οικονομική ταχύτητα, η ακτίνα ενέργειάς του ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 ναυτικά μίλια, στοιχείο που του επιτρέπει να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις χωρίς να περιορίζεται σε επιχειρήσεις κοντά στη βάση του.

Στο σκάφος προβλέπονται θέσεις για εξαμελές πλήρωμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς τουλάχιστον έξι επιπλέον ανθρώπων, όπως ναυαγών ή μελών ειδικών επιχειρησιακών ομάδων. Έχει επίσης προβλεφθεί χώρος για φορείο σε περίπτωση μεταφοράς τραυματία, ενώ η συνολική μεταφορική δυνατότητα φτάνει τα 25 άτομα.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού του είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών από τη θάλασσα. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει δίκτυο πυρόσβεσης με τουλάχιστον δύο αντλίες, πυροσβεστικές φωλιές με σωλήνες και ακροφύσια, καθώς και ξεχωριστό σύστημα για την επιχειρησιακή διαχείριση της πυρόσβεσης.

Με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό μπορεί να αξιοποιηθεί σε πυρκαγιές πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και σε άλλα συμβάντα στα οποία η επέμβαση από τη θάλασσα είναι απαραίτητη.

Από την πυρόσβεση μέχρι την περισυλλογή ναυαγών

Οι δυνατότητές του, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. Το νέο σκάφος έχει σχεδιαστεί παράλληλα ως διασωστικό μέσο, ώστε να συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, περισυλλογής ναυαγών και μεταφοράς τραυματιών.

Μπορεί ακόμη να μεταφέρει πυροσβέστες και ειδικές ομάδες σε σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, καθώς και να συνδράμει άλλες κρατικές υπηρεσίες όταν βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα περιστατικά ή επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Η προσθήκη τέτοιων πλωτών μέσων στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της γεωγραφίας της Ελλάδας, με τη μεγάλη ακτογραμμή και τον μεγάλο αριθμό νησιών. Με τα δύο νέα σκάφη διευρύνονται οι δυνατότητες άμεσης επέμβασης στη θάλασσα και ενισχύεται η επιχειρησιακή παρουσία της Πυροσβεστικής σε συμβάντα που απαιτούν εξειδικευμένο πλωτό μέσο.

Ιδιαίτερη είναι και η σημασία της παρουσίας ενός από τα σκάφη στο Λαύριο, καθώς από εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιστατικά στην Ανατολική Αττική αλλά και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, είτε πρόκειται για φωτιά είτε για επιχείρηση διάσωσης ή άλλο σοβαρό συμβάν.

Με κόστος που προσεγγίζει τα 4,5 εκατ. ευρώ ανά σκάφος, τα δύο πυροσβεστικά διασωστικά ταχύπλοα αποτελούν σημαντική επένδυση στην ανανέωση των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και εντάσσονται στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Πηγή: protothema.gr