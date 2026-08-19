Σημαντική προσθήκη για τη Ρόμα: Ανακοίνωσε τον Άαρον Χόλιντεϊ!

Σημαντική ενίσχυση για τη Ρόμα, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άαρον Χόλιντεϊ.

Μεταγραφή με άρωμα ΝΒΑ για την ιταλική ομάδα, που έκανε την έκπληξη κι ανακοίνωσε την προσθήκη του Αμερικανού άσου, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ρόκετς και μετράει 8 χρόνια στο ΝΒΑ.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος που εντάσσομαι στη Maxima Roma και αναλαμβάνω την πρώτη μου πρόκληση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Για μένα και την οικογένειά μου, αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα και μια συναρπαστική ευκαιρία, καθώς αμέσως ένιωσα τη μεγάλη πίστη του συλλόγου και τη σοβαρή φιλοδοξία πίσω από αυτό το έργο.

Έχοντας παίξει στο υψηλότερο επίπεδο στο NBA, θέλω να φέρνω αυτή τη νικηφόρα νοοτροπία, την ηγεσία και την ένταση εδώ κάθε μέρα. Το να αγωνίζομαι τόσο στη Serie A όσο και στο Eurocup προσφέρει ένα απαιτητικό στάδιο, όπου μπορούμε να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό και να διεκδικήσουμε τρόπαια σε όλη την Ευρώπη.

Η Ρώμη είναι μια εμβληματική πόλη με μια παθιασμένη βάση οπαδών που αξίζει μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Ανυπομονώ να αρχίσω να συνεργάζομαι με το προπονητικό επιτελείο και τους νέους συμπαίκτες μου για να ορίσουμε την ταυτότητά μας, να επιβάλουμε τον ρυθμό μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να κερδίσουμε παιχνίδια», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Χόλιντεϊ.