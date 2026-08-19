Η Λάρνακα φιλοξενεί το ECOMMBX International Youth Basketball Tournament Vol.2

Στη Λάρνακα θα διεξαχθεί το ECOMMBX International Youth Basketball Tournament Vol. 2 – The Eternals με τη συμμετοχή και του Παναθηναϊκού.

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο, με τη συμμετοχή σημαντικών ακαδημιών καλαθοσφαίρισης από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Πέρα από τον Παναθηναϊκό, θα συμμετάσχουν και οι Žalgiris Kaunas Basketball Academy, VKKM Neptūnas Basketball Academy, Petrolina AEK Larnaca και Chalkanor Suns Basketball Academy, σε ένα τουρνουά υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με το CyprusBasket.net ως Media Partner.

«Το τουρνουά αυτό είναι πολύ περισσότερο από ένα αθλητικό γεγονός. Δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους αθλητές να εξελιχθούν, να αποκτήσουν διεθνείς εμπειρίες και να χτίσουν φιλίες μέσα από την καλαθοσφαίριση. Παράλληλα, μας δίνει τη δυνατότητα να στηρίξουμε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό μέσω του Nicholas Zoe Foundation», ανέφερε ο Νεοκλής Θεοχαρίδης, Sports Representative της ECOMMBX.

Η διοργάνωση θα είναι ανοικτή στο κοινό με δωρεάν είσοδο, δίνοντας στους φίλους της καλαθοσφαίρισης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνες διεθνούς επιπέδου και να στηρίξουν παράλληλα μια σημαντική φιλανθρωπική προσπάθεια.