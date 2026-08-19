Πρώτη προπόνηση για τη Μύκονο Betsson

Η Μύκονος Betsson πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Στην πρώτη προπόνηση βρέθηκαν οι «παλιοί» Βαγγέλης Μάντζαρης, Βασίλης Καββαδάς, Διονύσης Σκουλίδας και Γιάννης Σιδηροηλίας, αλλά και οι νεοαποκτηθέντες Ρόνι Χάρελ, Ελάιζα Τσάιλντς, Φίλιππος Τίγκας, Κυριάκος Πετανίδης, Βασίλης Τόλιας και Άγγελος Λάγιος.

Στην Αθήνα αναμένονται οι Ταϊρί Άπλμπι (19/8), Ντέβιν Κάναντι (19/8) και Ζερμέιν Λοβ (22/8). Στην προετοιμασία θα ενταχθεί ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, όταν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Λιβάνου στο προσεχές «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027.

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αθήνα, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο και τους άμεσους συνεργάτες του στο προπονητικό επιτελείο, Βαγγέλη Τσεπέλη και Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, να δίνουν το σύνθημα για την έναρξη μιας σεζόν.

«Να αντλήσετε όλη την ευτυχία και την ικανοποίηση που ο αθλητισμός και το μπάσκετ μπορούν να σας προσφέρουν και να πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους μέσα από την επιτυχία της ομάδας», ανέφερε στην ομιλία του ο τεχνικός των Ροδιτών.