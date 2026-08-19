Θεματικές Ναϊμέγκεν και Μπόντο Γκλιμτ, μόνο νίκες για Σέλτικ και Λιντζ ΛΑΣΚ

Πρώτοι αγώνες για τη φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Στην Ολλανδία η Ναϊμέγκεν υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ στην Γλασκώβη η Σέλτικ αντιμετωπίζει τη Λιντζ ΛΑΣΚ. Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα.

Οι 25/27 τελευταίοι αγώνες της Ναϊμέγκεν, φιλικοί και επίσημοι, είχαν από δύο γκολ και πάνω. Οι 17 εμφάνισαν Over, ενώ οι 22 είχαν και γκολ/γκολ.

Μετά από την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στην παράταση με 2-1, η Ναϊμέγκεν σημείωσε και την πρώτη της νίκη για το ολλανδικό πρωτάθλημα, με 4-1 στην έδρα της Βίλεμ. Την πρώτη αγωνιστική είχε ηττηθεί με 2-1 από την Τέλσταρ. Στο ματς του Σαββάτου ο 55χρονος Ντικ Σρόιντερ χρησιμοποίησε 8 παίκτες στο αρχικό του σχήμα από αυτούς που είχε ξεκινήσει και στον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό. Η Μπόντο Γκλιμτ δεν είχε αγώνα για το νορβηγικό πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται στην πρώτη θέση με απολογισμό 13-2-2. Παρουσιάζει την παραγωγικότερη επίθεση με 43 γκολ, αλλά και την καλύτερη άμυνα με 12 τέρματα. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τη δευτεραθλήτρια Βελγίου, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, παίρνοντας 3-3 στις Βρυξέλλες και νικώντας 3-2 στη ρεβάνς, με γκολ στο 117’ της παράτασης. Μετράει 6 διαδοχικά Over. Η εστία της παραβιάστηκε στα 15 πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά εκτός έδρας παιχνίδια της, ενώ και οι 4 παρουσίες της στην Ολλανδία είχαν G/G. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της Ναϊμέγκεν σε συνδυασμό με το Over καλύπτουν αρκετά ενδεχόμενα στην αναμέτρηση.

Για τη φάση των «16» του Λιγκ Καπ Σκωτίας η Σέλτικ επιβλήθηκε με 4-0 εκτός έδρας της Νταντί Γιουνάιτεντ και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε έναν μήνα εκτός έδρας τη Ρέιντζερς. Στο πρωτάθλημα μετράει δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, απέναντι σε Νταντί (1-0) και Κιλμάρνοκ (5-1). Στο αρχικό σχήμα εδώ και τρία παιχνίδια βρίσκεται ο Δανός επιθετικός Χογκ, ο οποίος ήρθε τον τρέχοντα μήνα από την Μπόντο Γκλιμτ. Τιμωρημένος από μία κόκκινη από το 2023 όταν αγωνιζόταν με την Μπεσίκτας είναι ο 33χρονος μέσος Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν. Η Λιντζ ΛΑΣΚ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα Αυστρίας για 2η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 61 χρόνια. Έχει κάνει το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα, απέναντι σε Γκράτσερ (3-0), Αούστρια Βιέννης (2-0) και Ριντ (4-1), ενώ προκρίθηκε και στο Κύπελλο (7-0 την Κάλσντορφ). Ξεκινάει τώρα τις υποχρεώσεις της στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και η αντίπαλός της.

Οι κάτοχοι του τίτλου σε Σκωτία και Αυστρία έχουν μόνο νίκες στα έως τώρα επίσημα παιχνίδια τους και ίσως αφήσουν ανοιχτή την υπόθεση «πρόκριση».

837. ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ - ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1Χ&O 2,5 2,30

838. ΣΕΛΤΙΚ - ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ Χ 3,95