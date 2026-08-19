Θ. Αντετοκούνμπο: «Να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής κόντρα σε Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00) στάθηκε στον ρυθμό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Έχουμε δύο ματς, θα παίξουμε τα φιλικά και όλοι να μπούμε σε μια κατάσταση αγώνων.

Το τι πρέπει να προσέξει και τι δεν πρέπει να προσέξει δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ξέρουμε τι πρέπει να διαχειριστούμε. Πρέπει να πάμε να συγκεντρωθούμε, ένα παιχνίδι τη φορά και να θέσουμε το δικό μας ρυθμό.

Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να ετοιμαστούμε. Εμείς πρέπει να μπούμε σε κατάσταση αγώνων. Και να μην ήμασταν εδώ θα ήμασταν στις ομάδες μας για προετοιμασία. Είναι λογικό να είσαι σε μια περίοδο στην οποία χτίζεις».