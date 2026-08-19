Αθηναϊκός και Superbet μαζί για τρία χρόνια!

Η Superbet και ο Αθηναϊκός Qualco ενώνουν τις δυνάμεις τους, εγκαινιάζοντας μία νέα, δυναμική συνεργασία με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τον αθλητισμό, τη φιλοδοξία για διαρκή εξέλιξη και την πίστη στη δυναμική του μπάσκετ γυναικών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία έχει τριετή διάρκεια έως το 2029, η Superbet αναλαμβάνει τον ρόλο του Κεντρικού Χορηγού της φανέλας του Αθηναϊκού Qualco, τοποθετώντας το brand της στο πλευρό μιας ομάδας που έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού μπάσκετ γυναικών.

Πρόκειται για τη συνάντηση δύο οργανισμών που μοιράζονται κοινές αξίες: τη φιλοδοξία, τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, την προσήλωση στην επίτευξη υψηλών στόχων και την επιθυμία να αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Αθηναϊκός Qualco αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του ελληνικού μπάσκετ γυναικών. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ η παρουσία του στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ έχει συνοδευτεί από μεγάλες επιτυχίες, τίτλους και στιγμές που έχουν γράψει ιστορία. Για τη Superbet, η νέα συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για ουσιαστική και μακροπρόθεσμη επένδυση στον ελληνικό αθλητισμό. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο μπάσκετ γυναικών, στηρίζοντας έναν σύλλογο με ιστορία, ισχυρή ταυτότητα και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον.

Η συνεργασία των δύο πλευρών φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια μιας παραδοσιακής χορηγικής σχέσης. Με κοινό ορίζοντα την επόμενη τριετία, ο Αθηναϊκός Qualco και η Superbet στοχεύουν στη δημιουργία νέων εμπειριών για τους φιλάθλους, στην ανάδειξη του γυναικείου αθλητισμού και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της ομάδας με το κοινό της.

Γιaννης Καλαμβoκης, General Manager της Superbet Greece:

«Η συνεργασία μας με τον Αθηναϊκό Qualco έχει για εμάς ξεχωριστή σημασία. Πρόκειται για έναν σύλλογο που έχει γράψει ιστορία, έχει κατακτήσει την κορυφή εντός και εκτός συνόρων και, ταυτόχρονα, συνεχίζει να κοιτάζει μπροστά με υψηλές φιλοδοξίες. Στη Superbet πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού να δημιουργεί πρότυπα, να εμπνέει και να ανοίγει νέους δρόμους. Η στήριξη του μπάσκετ γυναικών αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτής της φιλοσοφίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα πορευτούμε μαζί με τον Αθηναϊκό τα επόμενα τρία χρόνια. Θέλουμε αυτή η συνεργασία να δημιουργήσει πραγματική αξία για την ομάδα, τις αθλήτριες, τους φιλάθλους και συνολικά το άθλημα.»

Χaρης Πολiτης, επικεφαλhς Δ.Ε. Αθηναϊκου:

«Καλωσορίζουμε τη Superbet στον Αθηναϊκό Qualco και σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις κάθε ομαδικού σπορ, δημιουργούμε την ισχυρότερη ομάδα χορηγών που θα μπορούσαμε να έχουμε. Συμπορευόμαστε με μια εταιρία φιλόδοξη, ανερχόμενη και πρωτοπόρα, η οποία ταιριάζει στη φιλοσοφία μας και με την αρωγή της οποίας φιλοδοξούμε να εκπληρώσουμε όσα μέχρι πριν μερικά χρόνια μπορούσαμε μόνο να ονειρευτούμε».

Στη Superbet ανακαλύπτεις τις μακροχρόνιες αγορές με την καλύτερη απόδοση* για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2026-27 από τον Αθηναϊκό και κάνεις από τώρα την πρόβλεψή σου!