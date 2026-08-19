Μήτογλου: «Έρχονται δύο do or die παιχνίδια»

Ο Ντίνος Μήτογλου στις δηλώσεις του πριν από τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τόνισε πως ξεκάθαρος στόχος είναι οι νίκες.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00) σε δύο ματς που η Ελλάδα «καίγεται» για τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε βάλει και 2 φιλικά για να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας.

Όλα τα παιδιά έχουν έρθει με τη σωστή νοοτροπία, καλά προετοιμασμένοι, με το σωστό σκεπτικό. Είναι δύο do or die παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσουμε και πρέπει να πάμε με αυτό το σκεπτικό.

Η αρχή της προετοιμασίας είναι πολύ καλή, ανεβάζουμε τους ρυθμούς μας σταδιακά».