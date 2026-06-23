«Χορεύοντας» στη βροχή με μπροστάρη τον Εμπαπέ!

Υπό σφοδρή κακοκαιρία που οδήγησε σε δίωρη καθυστέρηση την αναμέτρηση, η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 9ου ομίλου εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με τα δύο γκολ που πέτυχε έπιασε τον Κλόζε στη δεύτερη θέση με 16 τέρματα.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς με τη Σενεγάλη ξεκινώντας στην ενδεκάδα τους Μπαρκολά, Κονέ και Ντιν.

Οι «Τρικολόρ» από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έδειξαν τις διαθέσεις τους ψάχνοντας το γρήγορο γκολ. Οι Ιρακινοί μάταια προσπαθούσαν να κρατήσουν μπάλα με τους «Γάλλους» να δείχνουν από νωρίς ποιος είναι το αφεντικό στο ματς.

Στο 14' ο Κιλιάν Εμπαπέ εξαπέλυσε ένα «κεραυνό» έξω από την περιοχή δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Ντεσάν, σημειώνοντας παράλληλα το τρίτο του γκολ στη διοργάνωση.

Στο 40΄ ο σούπερ σταρ της Γαλλίας επιχείρησε ξανά με μακρινό σουτ, δίχως όμως να απειληθεί η εστία του Μπασίλ. Μετά το 30' η καταρρακτώδη βροχή στη Φιλαδέλφεια δυσχέραινε τις προσπάθειες των δύο ομάδων, με συνέπεια να πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού και να παραμείνει το 1-0 με τη λήξη του 45λεπτου.



Κατά την διάρκεια της ανάπαυλας έπεσε κεραυνός με συνέπεια να καθυστερήσει τουλάχιστον δύο ώρες η έναρξη του δεύτερου 45λεπτου της αναμέτρησης. Άλλωστε, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο το ματς διακόπτεται όταν καταγράφεται πτώση κεραυνού σε ακτίνα οκτώ μιλίων από το γήπεδο.



Το ματς συνεχίστηκε με το Ιράκ να δείχνει καλό πρόσωπο στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Στο 54΄ όμως η ομάδα του Γκρέιαμ Άρνολντ κατάφερε να κάνει λάθος σε εκτέλεση ελεύθερου με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάση στον Ντεμπελέ και από εκείνον στον Εμπαπέ, ο οποίος απλά την έσπρωξε στα δίχτυα πετυχαίνοντας το τέταρτο του γκολ στο τουρνουά και 16ο συνολικά σε Μουντιάλ!



Στο 66΄ το άστοχο σουτ του Ντεμπελέ μέσα από την περιοχή έμοιαζε με προειδοποιητικό «καμπανάκι» για αυτό που θα ακολουθούσε. Στην αμέσως επόμενη φάση οι Γάλλοι «έκρυψαν» την μπάλα και με πρωταγωνιστή τον φορ της Παρί Σεν Ζερμέν, έπειτα από ασίστ του Ολίσε, έκαναν τα τέρματα τους τρία! Σε εκείνο το σημείο (68΄) ο Ντεσάν αποφάσισε να αποσύρει τους Ολίσε και Ντεμπελέ περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Σερκί και Ντουέ.



Στο 74΄ ήταν η σειρά του Ιράκ να κάνει αισθητή την παρουσία του με την πρώτη τελική προσπάθεια, όταν η μπάλα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έφτασε στα πόδια του σέντερ μπακ Σουλάκα Άνταματ ο οποίος όμως δεν σημάδεψε σωστά. Η ομάδα της Μέσης Ανατολής μη έχοντας να χάσει κάτι ρίσκαρε περισσότερο στα τελευταία λεπτά με τον Αλ Χαμαντί στο 78' να σουτάρει επίσης εκτός έστίας. Η μπάλα στα τελευταία λεπτά πήγαινε πάνω-κάτων με τον Εμπαπέ να φτάνει κοντά στο χατ-τρικ πρώτα στο 80' και δέκα λεπτά αργότερα δίχως όμως να σημαδεύει σωστά.

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ (83΄ Γκουστό), Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά (83' Ακλιούς), Εμπαπέ.

Ιράκ: Μπασίλ, Αλί, Ταχσίν (60΄ Σουλάκα Άνταματ), Χασίμ, Ντόσκι, Αλ-Αμάρι (68΄ Σερ), Ισμαΐλ (60' Αμίν), Κασίμ, Μπαγιές (68΄ Φάρζι), Ικμπάλ, Χουσεΐν (26΄ Αλ Χαμαντί).