Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο για την Εθνική Γυναικών Beach Handball

H Εθνική Γυναικών ρίχνεται στη μάχη του 12ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Handball Ανδρών-Γυναικών το οποίο θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ (23-28/6).

Αυτή θα είναι η 4η συνεχόμενη παρουσία του σε Παγκόσμιο (2018, 2022, 2024, 2026) και συνολικά 18η μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα πάρει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όλες μέσα στην τελευταία 20ετία.

Πρόκειται για την Εθνική ομάδα που έχει δείξει τη μεγαλύτερη συνέπεια σε προκρίσεις και διακρίσεις στο ελληνικό χάντμπολ όλα αυτά τα χρόνια και έχει κερδίσει το δικαίωμα να συγκαταλέγεται στην ελίτ του παγκοσμίου beach handball.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία της για τη σπουδαία διοργάνωση, το τελικό στάδιο της οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ (19-22/6), λαμβάνοντας μέρος και σε δυνατό διεθνές τουρνουά, το οποίο και κατέκτησε απέναντι στην δευτεραθλήτρια Ευρώπης Νορβηγία, τη διοργανώτρια Κροατία και τις Φιλιππίνες.

Οι ομοσπονδιακές προπονήτριες Μαρία Καραντώνη και Σοφία Δημητρίου έχουν στη διάθεση τους τις παρακάτω αθλήτριες: Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Α. Παπαδοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Κερλίδη, E. Τροχίδου, Κ. Κουκμίση, Τσικνάκη (ΠΑΟΚ), Μάστακα, Νικολάου (Αναγέννηση Άρτας), Μούρνου (AEΠ Πανόραμα).

Όμιλος «φωτιά» με τρεις Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες

Η Ελλάδα βρίσκεται στον 3ο όμιλο όπου μετέχουν τρεις παγκόσμιες πρωταθλήτριες, Ελλάδα (2018), Βραζιλία (2006, 2012, 2014) και Νορβηγία (2010), ενώ τον όμιλο συμπληρώνουν οι ΗΠΑ, τρεις φορές πρωταθλήτρια Βόρειας Αμερικής και Καραϊβικής (2019, 2024, 2026).

Η Βραζιλία μία από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών, έχει κατακτήσει συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, η Νορβηγία έχει 15 μετάλλια, εκ των οποίων δύο ευρωπαϊκούς τίτλους.

Οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου συνεχίζουν στη Β' φάση σε δύο ομίλους των 6 ομάδων, από τους οποίους θα προκύψουν τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Όλοι οι όμιλοι:

Α’: Γερμανία, Ολλανδία, Βιετνάμ, Ουρουγουάη

Β’: Ισπανία, Κροατία, Νησιά Κουκ, Πουέρτο Ρίκο

Γ’: Νορβηγία, Ελλάδα, Βραζιλία, ΗΠΑ

Δ’: Αργεντινή, Δανία, Φιλιππίνες, Μπενίν

H Ομοσπονδιακή προπονήτρια Μαρία Καραντώνη δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας Κώστα Γκαντή. Από κει και πέρα βρισκόμαστε στη μεγάλη γιορτή του Beach Handball το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για 4η συνεχόμενη φορά με απολογισμό ένα χρυσό μετάλλιο, μια 4η θέση και μια 10η θέση. Το να είσαι σταθερά εδώ και 8 χρόνια ανάμεσα στις 10 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία. Έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια συνέπεια και συνοχή, διεκδικώντας κάθε φορά το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα μας, προσπαθώντας να ανανεώνουμε σταδιακά την ομάδα. Γνωρίζοντας και την πολύ δύσκολη κλήρωση που θα μας φέρει απέναντι σε Νορβηγία, Βραζιλία και ΗΠΑ, προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και πιστεύω η συμμετοχή μας στο διεθνές τουρνουά εδώ στο Ζάγκρεμπ θα μας βοηθήσει σημαντικά, καθώς εκτός από τον αγωνιστικό ρυθμό, έχουμε εγκλιματιστεί και στις καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή υγρασία. Πρώτος στόχος είναι να προκριθούμε στην 12αδα (Β’ φάση) και για αυτό η πρεμιέρα απέναντι στις ΗΠΑ είναι κομβική. Η ομάδα μας έχει πολλές δυνατότητες και βήμα βήμα θα διεκδικήσουμε τους στόχους μας».



Το πρόγραμμα της Εθνικής Γυναικών:

Τρίτη 23 Ιουνίου

11:00 (γήπεδο 3) Ελλάδα- ΗΠΑ

19:00 (γήπεδο 4) Ελλάδα- Βραζιλία

Τετάρτη 24 Ιουνίου

11:00 (γήπεδο 2) Νορβηγία- Ελλάδα

Οι 18 μεγάλες διοργανώσεις που έχει λάβει μέρος η Εθνική Γυναικών:

2007 Μισάνο Αντριάτικο (EURO)- 14η θέση

2011 Ούμαγκ (ΕURO)- 14η θέση

2013 Ράντερς (ΕURO)- 11η θέση

2015 Πεσκάρα (1οι Μεσογειακοί Αγώνες)- Ασημένιο μετάλλιο

2017 Ζάγκρεμπ (ΕURO)- 6η θέση

2018 Καζάν (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)- Χρυσό μετάλλιο

2019 Στάρε Γιαμπλόνκι (ΕURO)- 7η θέση

2019 Πάτρα (2οι Μεσογειακοί Αγώνες)- Χρυσό μετάλλιο

2019 Ντόχα (World Beach Games)- 7η θέση

2021 Βάρνα (ΕURO)- 9η θέση

2022 Ηράκλειο (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)- 4η θέση

2023 Ναζάρε (ΕURO)- 6η θέση

2023 Κρακοβία (European Games)- 7η θέση

2023 Ηράκλειο (3οι Μεσογειακοί Αγώνες)- Ασημένιο μετάλλιο

2024 Κίνα (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)- 10η θέση

2025 Χαμμαμέτ- Global Tour- 2η θέση

2025 Αλάνια (EURO)- 6η θέση

2026 Ζάγκρεμπ (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα)

Ακολουθούν:

2027 Κωνσταντινούπολη (European Games)

2027 Λιθουανία (EURO)

2027 Πορτιμάο (4ΟΙ Μεσογειακοί Αγώνες)

Δυναμική η ελληνική παρουσία

Εκτός από την Εθνική Γυναικών στη διοργάνωση βρίσκονται και δύο ακόμη Έλληνες, ο Γιάννης Μεϊμαρίδης μέλος του IHF Beach Handball Working Group και ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης ως παρατηρητής.