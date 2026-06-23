Η Νορβηγία λύγισε τη Σενεγάλη και προκρίθηκε με «διπλό» Χάαλαντ

Με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ, που πέτυχε δύο γκολ, η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση, παρά την προσπάθεια των Αφρικανών να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Η Νορβηγία δεν άφησε την ευκαιρία για πρόωρη πρόκριση να πάει χαμένη, άντεξε στις ξαφνικές αντεπιθέσεις της Σενεγάλης, είχε στον Χάαλαντ σε καλή ημέρα και στο τέλος πήρε αυτό που ήθελε.

Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα οι δύο ομάδες είχαν μοιρασμένη την κατοχή και τις ευκαιρίες, ώσπου η Νορβηγία στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου πίεζε παραπάνω και βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο γκολ, με τον Πέντερσεν να κάνει το 1-0 στο 43' και δίνει στην ομάδα του την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο οι Νορβηγοί μπήκαν στο παιχνίδι όπως έφυγαν για την ανάπαυλα, αφού στο 48' ο Χάαλαντ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Η Σενεγάλη ωστόσο αντέδρασε στο 53' και μείωσε σε 2-1 με τον Σααρ, βάζοντας δύσκολα στην αντίπαλη ομάδα, αλλά αυτό κράτησε μόλις πέντε λεπτά, αφού ο Χάαλαντ στο 58' διπλασίασε τα τέρματα του και έγραψε το 3-1.

Οι Σενεγαλέζοι έκτοτε πάλεψαν να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι, όμως η Νορβηγία είχε κλείσει τους χώρους προς την εστία.

Το γκολ για την Σενεγάλη ήρθε πολύ αργά, αφού στο 90+3' όταν και σκόραρε για το 3-2 με τον Σααρ δεν υπήρχε χρόνος για κάτι παραπάνω , με τους Νορβηγούς να παίρνουν τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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