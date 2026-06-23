Άρσεναλ: Πρώτος στόχος ο Ρότζερς, στα 116 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Βίλα

Η Άρσεναλ έχει θέσει στην κορυφή της μεταγραφικής της λίστας τον Μόργκαν Ρότζερς ενόψει του καλοκαιριού, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian.

Οι «Κανονιέρηδες» δεν έχουν καταθέσει ακόμη επίσημη πρόταση στην Άστον Βίλα, ωστόσο εκτιμάται πως θα κινηθούν σύντομα για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού.

Από την πλευρά της, η Βίλα φέρεται να αξιώνει ποσό που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια λίρες (περίπου 116 εκατ. ευρώ) για να παραχωρήσει τον παίκτη.

Παράλληλα, ο Ρότζερς παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στους πρωταθλητές Αγγλίας, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες να προχωρήσει η υπόθεση τις επόμενες εβδομάδες.

Η περίπτωση του 23χρονου άσου αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Άρσεναλ, η οποία αναζητά επιπλέον ποιότητα και λύσεις στην επιθετική της γραμμή.