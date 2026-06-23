Κλειστό κολυμβητήριο στο Κιλκίς εξήγγειλε ο Γ. Βρούτσης

Τη χρηματοδότηση με 3 εκατ. ευρώ, από το Υπουργείο Αθλητισμού, της κατασκευής κλειστού δημοτικού κολυμβητηρίου στο Κιλκίς ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου, ικανοποιώντας ένα αίτημα 50 ετών της τοπικής κοινωνίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επισκέφθηκε παράλληλα το κλειστό γυμναστήριο και το Δημοτικό Στάδιο του Κιλκίς, όπου μετά από 20 χρόνια αδειοδοτήθηκαν οι κερκίδες, κάτω από τις οποίες, με χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ από το Υπουργείο, θα φτιαχτεί ένα σύγχρονο προπονητήριο.

Σημειώνεται ότι στους δύο Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς υλοποιούνται ταυτόχρονα έργα 1.512.324 ευρώ, από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αθλητισμού.

Τον Γιάννη Βρούτση συνόδευαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γεώργιος Γεωργαντάς, ο αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης, ο δήμαρχος Κιλκίς, Δημήτρης Κυριακίδης, ο δήμαρχος Παιονίας, Κωνσταντίνος Σιωνίδης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κιλκίς, Λάζαρος Ιωαννίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Κώστας Βιολιτζής, και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κιλκίς, Μηνάς Παπαδόπουλος. Επίσης, ο Ολυμπινίκης της άρσης βαρών, Πύρρος Δήμας, η παγκόσμια πρωταθλήτρια της υδατοσφαίρισης, Χριστίνα Σιούτη, και ο διεθνής πολίστας Ζαννής Αλαφραγκής.