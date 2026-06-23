Η Τότεναμ «φουλάρει» για Γκάκπο με ιστορικό πακέτο μεταγραφής

Η Τότεναμ εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Κόντι Γκάκπο από τη Λίβερπουλ, με πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει ρεκόρ για τον σύλλογο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «Σπερς» σχεδιάζουν ένα συνολικό πακέτο που ενδέχεται να φτάσει από 60 έως 73,5 εκατομμύρια λίρες, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεσή τους να ενισχύσουν σημαντικά την επιθετική τους γραμμή.

Ο 27χρονος Ολλανδός διεθνής φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το «Άνφιλντ», μετά από μια σεζόν με μειωμένη απόδοση αλλά και τις αλλαγές στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Παράλληλα, η αλλαγή τεχνικής ηγεσίας έχει επηρεάσει τον ρόλο του, οδηγώντας τον να αναζητά περισσότερο σταθερό χρόνο συμμετοχής σε άλλη ομάδα.