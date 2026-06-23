Βίκος: Στο επιτελείο του Γιαπλέ και ο κόουτς Αγγέλου

Ο Διονύσης Αγγέλου ανέλαβε χρέη assistant coach στον Βίκο, στο πλευρό του Θανάση Γιαπλέ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η οικογένεια των Vikos Φalcons ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Διονύση Αγγέλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Βοηθού Προπονητή για τη σεζόν 2026–27, κατά την οποία η ομάδα μας θα αγωνίζεται στην GBL, πλαισιώνοντας τους Θανάση Γιαπλέ και Βασίλη Μωυσιάδη στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας.

Ο Διονύσης Αγγέλου διαθέτει πολυετή παρουσία και σημαντική εμπειρία στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, έχοντας εργαστεί σε ομάδες υψηλού επιπέδου με ρόλους που περιλάμβαναν την ανάλυση αντιπάλων, την ανάπτυξη παικτών, το αγωνιστικό πλάνο και τη στελέχωση ρόστερ.

Η προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνει θητείες σε Άρη, Ιωνικό, ΑΕΚ, ΑΣ Καρδίτσας, Ηρακλή και Μαρούσι, τόσο ως Assistant Coach όσο και ως Head Assistant Coach και Head Coach, σε επίπεδο GBL, Α2 και ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον τομέα του scouting, της ατομικής βελτίωσης αθλητών και της συνολικής αγωνιστικής ανάπτυξης ομάδων.

Η προσθήκη του ενισχύει το τεχνικό επιτελείο των Vikos Φalcons ενόψει της νέας πρόκλησης στην GBL, με στόχο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας.

Διονύση, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια των Vikos Φalcons και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.