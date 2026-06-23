Η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε στην έδρα της Χάποελ (83-79) και παρέμεινε... αφεντικό στο Ισραήλ, κατακτώντας το εγχώριο πρωτάθλημα.

Σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Όντεντ Κάτας και μεγάλη αποτυχία για το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη.

Η «ομάδα του λαού» έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών στο Ισραήλ και κατέκτησε το εγχώριο πρωτάθλημα για ακόμα μία φορά. Αντιθέτως, η νέα «δύναμη» του Τελ Αβίβ έμεινε μακριά από τους φετινούς στόχους της, αφού δεν προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague και έχασε τον μεγάλο στόχο εντός των συνόρων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του Game 4 ήταν ο Ίφε Λούντμπεργκ (21π.), με τον Τζέιλεν Χορντ να προσθέτει 14 πόντους για λογαριασμό των νικητών. Στην αντίπερα όχθη, κορυφαίος της Χάποελ ήταν ο Γιαμ Μαντάρ (26π., 9ασ.).