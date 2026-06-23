Από την αμφισβήτηση, στην αποθέωση: Κριστιάνο, τι (τους) έκανες; (vids)

Μετά το 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ήταν «παππούς». Με τα δυο γκολ και το 5-0 κόντρα στο Ουζμπεκιστάν θυμήθηκαν ότι πρόκειται για έναν υποψήφιο GOAT. Ο «CR7» έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν...

Μέσα σε μία εβδομάδα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο... ξόρκισε τις «Κασσάνδρες» και υπενθύμισε ότι στα 41 είναι εδώ, διότι πιστεύει σε εκείνον και σε ένα Μουντιάλ με την Πορτογαλία.

Ο κόσμος ξεχνάει εύκολα και κρίνει ευκολότερα. Οκ, η εμφάνισή του κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό ήταν απογοητευτική, όμως συνολικά κανείς δεν έθελξε. Σε συνδυασμό με το χατ-τρικ του Λιονέλ Μέσι κόντρα στην Αλγερία, πολλοί ήθελαν να τον «τελειώσουν»!



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας winner. Ξέρει να επιστρέφει από μια κακή εμφάνιση, η οποία μπορεί να τύχει σε όλους. Κόντρα στο Ουζμπεκιστάν σκότωσε το... θηρίο με δυο γκολ, αλλά οι εκτελέσεις του ήταν «world class» και χρησιμοποίησε το ματς ως «καύσιμο».



Υπενθύμισε ότι δεν είναι «παππούς», «τελειωμένος», όλα τα αρνητικά και χλευαστικά σχόλια που σπεύδουν να κάνουν κάποιοι μετά από μια «στραβή», ειδικά αν ο «αιώνιος» αντίπαλος, όπως ο Μέσι, κάνει μια φανταστική εκκίνηση με πέντε γκολ, «εκθρονίζοντας» τον Μίρο Κλόζε από την πρώτη θέση όλων των εποχών με 18 γκολ έναντι 16, όσα ο Κίλιαν Μπαπέ.

Με τη σειρά του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σκόραρε σε έξι διαδοχικά Μουντιάλ, όσα έχει παίξει, επίτευγμα που κανείς δεν θα σπάσει, όμως θα προσπαθήσει έστω να το ισοφαρίσει.



Στα 41, λοιπόν, διευρύνει τον μύθο του και αποδεικνύει ότι μπορεί να προσαρμοστεί προς όφελος του συνόλου, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το «last dance» του πλάι σε παικταράδες, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Βιτίνια, ο Νούνο Μέντες, ο Ζοάο Νέβες...

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