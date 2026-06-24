Νέα σελίδα για τον Παυλίδη στη Ρεάλ Κανόε

Μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού στο γυναικείο πόλο έγινε με τη Ρεάλ Κανόε να ανακοινώνει την πρόσληψη του Χάρη Παυλίδη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας επιστρέφει σε συλλογικό πάγκο έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια, μετά την παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Στο διάστημα που μεσολάβησε εργάστηκε στην Εθνική Κίνας, ενώ από το 2024 βρίσκεται στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας, οδηγώντας τη σε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, με κορυφαίες το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το World Cup.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο έμπειρος τεχνικός αναλαμβάνει μία ομάδα που δεν ανήκει στις παραδοσιακές δυνάμεις της Ισπανίας.

Η Ρεάλ Κανόε εξασφάλισε την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία μέσω των πλέι άουτ την περασμένη σεζόν, ωστόσο η επιλογή του Παυλίδη δείχνει ξεκάθαρα τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια.

Με την εμπειρία και τις επιτυχίες του Έλληνα προπονητή, η ομάδα της Μαδρίτης ευελπιστεί να κάνει το βήμα προς την καθιέρωση και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ισπανικό γυναικείο πόλο.