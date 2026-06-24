Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Έτοιμη για τεράστια μεταγραφικά έσοδα

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης είναι μπροστά σε ένα ακόμη ιδιαίτερα κερδοφόρο καλοκαίρι, αφού οι πιθανές πωλήσεις ποδοσφαιριστών της μπορούν να γεμίσουν τα ταμεία του συλλόγου με ποσό που αγγίζει τα 255 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Ναθάνιελ Μπράουν είναι πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Μπάγερν Μονάχου, σε μια συμφωνία που εκτιμάται πως θα αποφέρει περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και για τους Τσαν Ουζούν, Ούγκο Λάρσον, Ζαν-Ματέο Μπαχόγια και Αρτούρ Τεάτ, οι οποίοι θα μπορούσαν επίσης να αποφέρουν σημαντικά έσοδα.

Η διοίκηση της γερμανικής ομάδας εξετάζει συνολικά έντεκα πιθανές αποχωρήσεις, συνεχίζοντας τη στρατηγική της ανάπτυξης και μεταπώλησης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, ένα μοντέλο που έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική της σταθερότητα τα τελευταία χρόνια.

Με τις εξελίξεις να «τρέχουν», η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ακόμη μία μεταγραφική περίοδο με εντυπωσιακά οικονομικά οφέλη.