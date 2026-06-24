Η Παρί κρατούσε στα χέρια της τον τίτλο της πρωταθλήτριας για τρία δεκάλεπτα, ωστόσο η Μονακό μίλησε στο τέλος και κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στο Game 5, νικώντας με 101-92.

Με τον Μπλόσογκειμ στους 27 πόντους, τον Μπεγκαρίν στους 18 και τον Μακούντου στους 14, η Μονακό έφερε τούμπα το παιχνίδι όταν έπρεπε και σήκωσε το πρωτάθλημα Γαλλίας.

Ο αγώνας

Με την ίδια διάθεση για σκοράρισμα ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες, αφήνοντας την άμυνα σε δεύτερη μοίρα, με την Μονακό να κερδίζει στα σημεία το πρώτο δεκάλεπτο (24-27).

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η δεύτερη περίοδος με τις δύο ομάδες να σημειώνουν από 28 πόντους, δίνοντας θέαμα στο κοινό πριν την ανάπαυλα.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια η Παρί ανέβασε στροφές, περιόρισε επιθετικά την Μονακό και πήρε ένα καλό προβάδισμα (81-73) για την τελευταία περίοδο, όπου και θα κρινόταν ο τίτλος.

Στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου, η Μονακό έτρεξε ένα σερί 12-0 και όχι μόνο έφτασε αλλά πέρασε την Παρί και της έβαλε δύσκολα αφού της έκλεισε τον δρόμο προς το καλάθι, με αποτέλεσμα να στεφθεί πρωταθλήτρια Γαλλίας, αφού πήρε τη νίκη με 101-92