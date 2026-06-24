Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό όχημα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: «Τα γκάζια είναι για τις πίστες, όχι για τον δρόμο»

Στο Ellinikon Sports Park βρέθηκε την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης,﻿ λίγες ώρες πριν δοθεί το σήμα εκκίνησης της υπερειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του Ελληνικού ένα GR Yaris 2026 Aero Performance, με συνοδηγό τον Mads Østberg, εργοστασιακό οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με τις Ford και Citroën, αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris, που αποτελεί την τεχνολογική αιχμή της διοργάνωσης για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με συντελεστές και εργαζόμενους, τονίζοντας τη σημασία του Ράλλυ Ακρόπολις και της μακράς ιστορικής διαδρομής του για την προβολή της Ελλάδας και των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς στη χώρα μας.

«Σημαντικό το ότι επελέγη το Ελληνικό»

Σε δηλώσεις του στην Cosmote TV, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της επιλογής του Ελληνικού ως τοποθεσίας για τη φιλοξενία σημαντικών αναπτυξιακών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον της Αττικής, επισημαίνοντας ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας.

«Κατ' αρχάς, ήταν καταπληκτικές οι εντυπώσεις που είχα από τη δυνατότητα να είμαι και συνοδηγός αλλά και να οδηγήσω σε αυτή την πολύ όμορφη πίστα την οποία φτιάξαμε σε χρόνο-ρεκόρ. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του Ελληνικού, διότι στον χώρο αυτόν, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας» δήλωσε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την εξέλιξη του έργου με τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής και τη δημιουργία νέων υποδομών για τους πολίτες.

«Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι το Ελληνικό δεν είναι μόνο οι κατοικίες ή ο πύργος τον οποίο βλέπουμε, αλλά θα είναι κι ένα μεγάλο πάρκο, με χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Μέσα στους επόμενους μήνες αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες όχι μόνο θα το βλέπουν, αλλά και θα το απολαμβάνουν.

Είμαι σίγουρος επίσης ότι αυτοί που θα βρεθούν αύριο εδώ για να θαυμάσουν την υπερειδική θα εντυπωσιαστούν. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό θέαμα και χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να υποστηρίζουμε συνολικά το Ράλλυ Ακρόπολις και να του ξαναδίνουμε τη ζωή αλλά και την αίγλη που του αξίζει.

Για εμάς, που είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε με το Ράλλυ Ακρόπολις, το γεγονός ότι ξαναμπαίνει στο ημερολόγιο του WRC και παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές σε παγκόσμιο επίπεδο ράλλυ, μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά» συνέχισε.

«Τα γκάζια είναι για τις πίστες, όχι για τον δρόμο»

Στη συνέχεια, ερωτώμενος για τη συνολική επίδραση του αγώνα τόσο στον αθλητικό τουρισμό όσο και στην προώθηση κοινωνικών μηνυμάτων, με έμφαση στην οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά:

«Νομίζω το μήνυμα είναι σαφές: τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν, με τη βοήθεια -θα έλεγα- και μιας κυβέρνησης η οποία είχε προτάξει την οδική ασφάλεια, μια διαφορετική κουλτούρα συμπεριφοράς στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση.

Είκοσι ένα τοις εκατό μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Προφανώς δεν μας ικανοποιεί μόνο αυτή η απόδοση. Θέλω να ελπίζω -το βλέπουμε από τα στοιχεία του 2026- ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία. Θέλουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την απαράδεκτη ''πρωτιά'', να θρηνούμε κάθε χρόνο εκατοντάδες συμπολίτες μας οι οποίοι ''τζάμπα'' χάνονται στην άσφαλτο.

Προσθέστε σε αυτούς και τους τραυματίες, τους παραπληγικούς, τους τετραπληγικούς για να καταλάβετε πόσο μεγάλος είναι ο φόρος αίματος τον οποίο καταβάλλουμε ως κοινωνία κάθε χρόνο, επειδή απλά δεν συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα στον δρόμο.

Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ειδικά στη νέα γενιά, η οποία μαθαίνει πια μια διαφορετική κουλτούρα ως προς την οδική ασφάλεια, σεβασμού του εαυτού τους αλλά και των συμπολιτών τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν.

Το βλέπουμε ήδη ως προς το πώς αλλάζουν οι συνήθειες. Τα νέα παιδιά δεν πίνουν πριν οδηγήσουν. Έχουν συνδράμει σε αυτό βέβαια και οι εξαντλητικοί έλεγχοι αλκοτέστ που κάνουμε. Αλλά όλα αυτά είναι για καλό.

Οπότε ας απολαύσουμε το Ράλλυ Ακρόπολις, την υπερειδική και το ράλλυ αυτό καθαυτό, και ας θυμόμαστε πάντα ότι δεν παίρνουμε ιδέες από αυτά τα οποία βλέπουμε για να τα αναπαράγουμε στους δρόμους».

Πηγή: iefimerida.gr