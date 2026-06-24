Φλέγεται η Ευρώπη από τον καύσωνα: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία και Βρετανία - Σε συναγερμό οι Αρχές

Το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της Γηραιάς Ηπείρου συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές εκατομμυρίων πολιτών, αρκετοί από τους οποίους δεν είναι συνηθισμένοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.

Την Τετάρτη (24/6) 94 εκατομμύρια άνθρωποι βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου στην Ευρώπη στην πλειοψηφία τους στην Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ενώ περισσότεροι από 350 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 30 βαθμούς.

Αυτό αναφέρει το AFP τονίζοντας ότι αυτό αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του πληθυσμού της ηπείρου.

Μάλιστα οι μετεωρολόγοι κρούουν καμπανάκι κινδύνου λέγοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η χώρα που δοκιμάζεται περισσότερο είναι η Γαλλία με την Τετάρτη να καταγράφεται και επίσημα η πιο ζεστή μέρα από τότε που υπάρχουν αρχεία.

Την Τρίτη (23/6) ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας ήταν 29,9°C. Το απόγευμα της Τετάρτης είχε ήδη φτάσει τους 29,97°C.

Αυτός ο δείκτης ορίζεται ως ο μέσος όρος των ημερήσιων μετρήσεων της μέσης θερμοκρασίας του αέρα σε 30 μετεωρολογικούς σταθμούς ομοιόμορφα κατανεμημένους σε όλη τη μητροπολιτική Γαλλία.

Ωστόσο σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος κινήθηκε πολύ υψηλότερα. Μάλιστα στο Παρίσι η θερμοκρασία χτύπησε κόκκινο ξεπερνώντας για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς.

Αποκαλυπτική των συνθηκών που επικρατούν στην γαλλική πρωτεύουσα είναι η μαρτυρία της 28χρονης Νταριά, η οποία έφυγε από το Παρίσι για να μείνει με τους γονείς του συντρόφου της για λίγες μέρες, ώστε να αποφύγει την αποπνικτική ζέστη στο διαμέρισμά τους στον τελευταίο όροφο.

«Ο σύντροφός μου, η γάτα μας κι εγώ ζούμε σε ένα τυπικό παριζιάνικο διαμέρισμα ακριβώς κάτω από την οροφή του κτηρίου», λέει.

«Πολλές στέγες στην πόλη είναι φτιαγμένες από ψευδάργυρο, κάτι που είναι πανέμορφο, αλλά μη βιώσιμο. Τα διαμερίσματα στον τελευταίο όροφο είναι καμίνι με αυτόν τον καιρό», προσθέτει.

Ο κύριος λόγος που έφυγαν από το Παρίσι είναι για χάρη της γάτας τους, της Κόπεκ, λέει.

«Πέρυσι, κατά τη διάρκεια ενός μικρότερου αλλά έντονου καύσωνα, η γάτα μας υπερθερμάνθηκε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να βγάλει τη γλώσσα της και να λαχανιάσει, σαν κουτάβι, απλώς για να κρυώσει. Αφού έκανε εμετό για πρώτη φορά, όταν ξεκίνησε ο καύσωνας, αποφασίσαμε ότι η διαμονή στο διαμέρισμά μας δεν ήταν βιώσιμη».

Σε ύψιστο συναγερμό το 75% της Γαλλίας την Πέμπτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 75% της Γαλλίας θα τεθεί σε μέγιστο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα αύριο, από το μεσημέρι, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Météo-France).

Περίπου 72 διαμερίσματα θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό για καύσωνα», το υψηλότερο επίπεδο σε μια κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων. Δέκα επτά διαμερίσματα θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό», σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Météo-France.

Την Τετάρτη, το επίπεδο μέγιστου συναγερμού αφορούσε 58 διαμερίσματα και ο πορτοκαλί συναγερμός 31 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περίπου 51,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα 72 διαμερίσματα που θα κηρυχθούν την Πέμπτη σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία βασίζεται σε εκτιμήσεις του πληθυσμού και του τελευταίου δελτίου της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ήτοι πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

Συνολικά, στη Γαλλία, ο πορτοκαλί ή κόκκινος συναγερμός αφορά 63,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε 89 διαμερίσματα, ήτοι ένα ποσοστό άνω του 95% του πληθυσμού που ζει στη μητροπολιτική Γαλλία.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη μητροπολιτική Γαλλία από τη 17η Ιουνίου οδήγησε τον υδράργυρο στους 40 βαθμούς Κελσίου ή υψηλότερα σε περισσότερα από 50 διαμερίσματα, ιδίως στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων βάσει δεδομένων της Météo-France, έως την 23η Ιουνίου.

Εκ των 1.000 μετεωρολογικών σταθμών που είναι ενεργοί αυτήν τη στιγμή και είχαν εγκατασταθεί πριν από τον καύσωνα το καλοκαίρι του 2003, οι 278 σταθμοί σε 54 διαμερίσματα κατέγραψαν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου ή περισσότερο.

Η μέγιστη θερμοκρασία σε αυτό το σύνολο των σταθμών καταγράφηκε στο Μπορντό (σταθμός Πολέν), με 44,6 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη (23/6). Ο υδράργυρος σε αυτήν την πόλη είχε ήδη υπερβεί τους 40 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα (43,3°C) και την Κυριακή (41,6°C).

Λιώνουν από τη ζέστη και οι Βρετανοί

Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στη Βρετανία δοκιμάζοντας τους πολίτες που δεν είναι συνηθισμένοι. Μάλιστα σήμερα η Βρετανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τον Ιούνιο, φθάνοντας τους 38,7 βαθμούς Κελσίου στα νότια της χώρας, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Το ρεκόρ καταγράφηκε στο Τσάρλγουντ, στο Σάρεϊ της Αγγλίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ, από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές στα μητρώα το 1884, ήταν 35,6 βαθμοί Κελσίου την 29η Ιουνίου του 1957 στο Λονδίνο, με την ίδια θερμοκρασία να σημειώνεται επίσης το 1976, στις 28 Ιουνίου, στο Σάουθαμπτον.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στη Βρετανία ήταν τον Ιούλιο του 2022 και ανέρχεται σε 40,3 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα καύσωνα του Ιουνίου ακολουθεί το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών του Μαΐου, όταν η χώρα κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα της για τον μήνα, στους 35,1 βαθμούς Κελσίου.

Το Met Office έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για ένα μεγάλο τμήμα του νότου της χώρας για σήμερα και αύριο.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και στο Βέλγιο

Μία εβδομάδα με ρεκόρ θερμοκρασιών βιώνει το Βέλγιο. Μάλιστα μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι την Τετάρτη σημειώθηκε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα 33,2 βαθμοί καταγράφηκαν στο εθνικό μετεωρολογικό κέντρο στην Υκλ, στις νότιες Βρυξέλλες, έναντι 32,8 την ίδια ημέρα το 1976, όταν η Ευρώπη μαστιζόταν από ένα μακρύ και ζεστό καλοκαίρι.

Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 39 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με προβλέψεις ότι από Πέμπτη έως Παρασκευή θα μπορούσε να είναι η πιο ζεστή νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ στο Βέλγιο, με θερμοκρασίες μεταξύ 25-27 βαθμών.

Για κύμα ζέστης ετοιμάζεται και η Δανία

Το κύμα καύσωνα ετοιμάζεται να κινηθεί ακόμη πιο βόρεια. Η Δανία θα κηρυχθεί την Παρασκευή (26/6), σχεδόν στο σύνολό της, σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη, ανακοίνωσε την Τετάρτη το μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας (DMI).

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες, που σήμερα κυμαίνονταν μεταξύ 23 και 28 βαθμών Κελσίου μπορεί να σκαρφαλώσουν στους 35 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Και σαν να μην έφθανε αυτό, η ζέστη θα συνοδεύεται επίσης από έναν πολύ υγρό αέρα, γεγονός που θα κάνει την αίσθηση του βάρους ακόμα πιο δύσκολη για να την αντέξει κανείς», αναφέρει ακόμα το DMI.

Συναγερμός και στη Σουηδία

Λίγο βορειότερα, η σουηδική μετεωρολογική υπηρεσία SMHI εξέδωσε κίτρινο συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες, ένα χαμηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, για την Παρασκευή και το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να φθάσουν τουλάχιστον τους 30 βαθμούς Κελσίου τις δύο αυτές ημέρες στις νότιες περιοχές και οι αρχές προειδοποιούν τις ευάλωτες ομάδες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.

Εντούτοις, το ινστιτούτο δεν κάνει λόγο για κύμα καύσωνα που προϋποθέτει πέντε συναπτές ημέρες με τον υδράργυρο άνω των 25 βαθμών Κελσίου.

Πηγή: cnn.gr