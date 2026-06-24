Ναβάρο: «Πίεση είναι αυτό που νιώθει ένας άνθρωπος όταν πρέπει να φροντίσει την οικογένειά του...»

Ο Ίμπον Ναβάρο ξεκαθάρισε πως δεν νιώθει ότι υπάρχει πίεση στον αθλητισμό και μίλησε για τις πρώτες μέρες του στον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τις πρώτες του μέρες στον Ερυθρό Αστέρα: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα και νιώθω ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου, όχι μόνο στη Σερβία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσα έχω δει μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά. Η οργάνωση είναι κορυφαία, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί και όλοι προσπαθούν να με βοηθήσουν να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μέχρι τώρα έχω μόνο θετικά πράγματα να πω για αυτή την εμπειρία».

Για την απόφασή του να φύγει από τη Μάλαγα: «Πήρα την απόφαση να φύγω από τη Μάλαγα την εβδομάδα του τελευταίου μας αγώνα για την κανονική περίοδο στη Βιτόρια. Ήταν Παρασκευή. Νομίζω ότι δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον ατζέντη μου το βράδυ της Κυριακής και μου είπε πως υπήρχε ενδιαφέρον από τον σύλλογο. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν: “Ουάου”. Δεν το περίμενα».

Για την πίεση στη Σερβία: «Δεν πιστεύω ότι η πίεση στον αθλητισμό είναι πραγματική πίεση. Πίεση είναι αυτό που νιώθει ένας άνθρωπος όταν πρέπει να φροντίσει την οικογένειά του. Αν δεν δουλέψει, αν δεν βγάλει χρήματα, δεν μπορεί να τη στηρίξει. Αυτό είναι πίεση. Εδώ μιλάμε περισσότερο για τη διαχείριση των προσδοκιών, των συναισθημάτων και ενός μεγάλου όγκου ανθρώπων, μηνυμάτων και καταστάσεων. Αν αυτό θεωρείται πίεση, τότε είναι μια πίεση ευπρόσδεκτη. Η πραγματική πίεση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό».