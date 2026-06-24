Μύκονος: Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών - Η ροζ κοκαΐνη, ο αρχηγός και τα τουριστικά βαν

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε το «ελληνικό FBI» στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών, προχωρώντας σε έξι συλλήψεις.

Οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» έκαναν «απόβαση» στο «νησί των ανέμων» και έκαναν έξι συλλήψεις, πέντε στη Μύκονο και μία στην Αττική.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, συνολικά έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί τέσσερα κιλά σκληρών ναρκωτικών, όπως ροζ κοκαΐνη, κοκαΐνη, έκσταση και άλλες ναρκωτικές ουσίες.

Αρχηγός φέρεται να είναι ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν.

Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις έως τέσσερις μήνες. Τα μέλη της φέρεται να έκρυβαν ποσότητες ναρκωτικών στα βαν και να τις διακινούσαν σε τουρίστες κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους στο νησί.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δυο άτομα που φέρεται να είναι οδηγοί της συγκεκριμένης εταιρείας, ενώ έχουν κατασχεθεί τέσσερα βανάκια της εταιρείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Πέμπτη (25/6) ενώπιον της Εισαγγελίας Σύρου.

Πηγή: ethnos.gr