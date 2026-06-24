DPG για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

Ο Μουσταφά Φαλ ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε και στο ελληνικό του διαβατήριο, για το οποίο μένουν κάποιες μικρές μόνο λεπτομέρειες.

Με Instagram story ο επικεφαλής των «πρασίνων» ανέφερε:

«Όπως όλοι γνωρίζετε ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησης του πάνω από 1-1,5 χρόνο. Το ουσιαστικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει να βγει η ταυτότητά του.

Μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας ότι εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δη τις τιμητικές πολιτογραφήσεις γιατί δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής μας ομάδας, που είναι πάνω από όλα. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».