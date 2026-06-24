Η μέρα και η ώρα του ιστορικού αγώνα του Σακελλαρίδη στο Wimbledon

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αναμετρηθεί με τον Όλιβερ Τάρβετ για να πάρει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο.146) ρίχνεται αύριο 25/6 στη μάχη με τον Όλιβερ Τάρβετ (Νο.349) και αναμένεται να συμμετάσχει στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon.

Ο σημαντικός αγώνας απέναντι στον Βρετανό τενίστα είναι προγραμματισμένος για τη 13:00 ώρα Ελλάδας.

Ο 21χρονος τενίστας θέλει θέλει να πετύχει κάτι μοναδικό που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του ελληνικού τένις.

Συγκεκριμένα, θα επιδιώξει να μπει στο ταμπλό, ενώ αυτή θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που δύο Έλληνες θα βρίσκονται ταυτόχρονα σε μια διοργάνωση Grand Slam.