Γερμανία: Με Σρέντερ οι κλήσεις για το παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου

Ο Άλεξ Μουμπρού ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Γερμανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Ντένις Σρέντερ να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα.

Ο 32χρονος γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς ξεχωρίζει στη λίστα των 15 παικτών που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας και αποτελεί τον μοναδικό παίκτη από το ΝΒΑ. Ωστόσο, απουσιάζουν τα ονόματα των παικτών από τη Euroleague, όπως του Αντρέας Ομπστ, του Άιζακ Μπόνγκα , του Μάοντο Λο και του Ντάνιελ Τάις.

Παράλληλα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά οι Σανάντα Φρου, Σιμόνας Λουκόσιους και Μίχαελ Ράταϊ, οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ με την εθνική ανδρών.

Η Γερμανία ξεκινά τις υποχρεώσεις της για το τρίτο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αντιμετωπίζοντας αρχικά εκτός έδρας το Ισραήλ στη Ρίγα (3/7) κι έπειτα υποδέχεται την Κύπρο (6/7).

Η αποστολή της Γερμανίας