Γερμανία: Με Σρέντερ οι κλήσεις για το παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου

Ο 32χρονος γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς ξεχωρίζει στη λίστα των 15 παικτών που κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας και αποτελεί τον μοναδικό παίκτη από το ΝΒΑ. Ωστόσο, απουσιάζουν τα ονόματα των παικτών από τη Euroleague, όπως του Αντρέας Ομπστ, του Άιζακ Μπόνγκα , του Μάοντο Λο και του Ντάνιελ Τάις.
Παράλληλα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά οι Σανάντα Φρου, Σιμόνας Λουκόσιους και Μίχαελ Ράταϊ, οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ με την εθνική ανδρών.
Η Γερμανία ξεκινά τις υποχρεώσεις της για το τρίτο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αντιμετωπίζοντας αρχικά εκτός έδρας το Ισραήλ στη Ρίγα (3/7) κι έπειτα υποδέχεται την Κύπρο (6/7).
Η αποστολή της Γερμανίας
- Μαχίρ Άγκβα (τελευταία ομάδα: Μερκεζεφέντι)
- Τζόελ Αμίνου (Βόννη)
- Κέι Μπρούνκε (Ρίτας Βίλνιους)
- Μάλτε Ντέλοου (Άλμπα Βερολίνου)
- Σανάντα Φρου (Πανεπιστήμιο Μαρκέτ)
- Λέον Κράτζερ (Μπάγερν Μονάχου)
- Σιμόνας Λουκόσιους (Ρίτας Βίλνιους)
- Γιόνας Μάτισεκ (Άλμπα Βερολίνου)
- Κώστια Μουσίντι (Νάινερς Κέμνιτς)
- Λούις Ολίντε (τελευταία ομάδα: Μανρέσα)
- Μίχαελ Ράταϊ (Άλμπα Βερολίνου)
- Τιμ Σνάιντερ (Τουρκ Τέλεκομ)
- Ντένις Σρέντερ (Κλίβελαντ Καβαλίερς)
- Κρίστιαν Σένγκφελντερ (Ουλμ)
- Νέλσον Βάιντεμαν (τελευταία ομάδα: Ουλμ)