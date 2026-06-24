Η πρώτη κίνηση του Παναθηναϊκού στην αγορά: «Πράσινος» ο Φαλ!

Ο Παναθηναϊκός Aktor με μια κίνηση - έκπληξη ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον πρώην «ερυθρόλευκο», Μουσταφά Φαλ και τον «έκλεισε» με συμβόλαιο 2+1 ετών.

Επιλογή - έκπληξη ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε δικό του τον Γάλλο σέντερ, που προ ημερών έμεινε ελεύθερος από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Έτσι, έδωσε «βάθος» στη θέση «5».

Ο Φαλ, που αναμένεται να πάρει ελληνικό διαβατήριο το προσεχές διάστημα, θα αποτελεί τον 3ο σέντερ στη ρακέτα του «Ζοτς» και θα δίνει επιπλέον επιλογές, αλλά και ασφάλεια στο ζωγραφιστό.

Φυσικά, το «τριφύλλι» παραμένει ενεργό στην αγορά για την απόκτηση ενός πρωτοκλασάτου σέντερ, ο οποίος θα μοιράζεται τη θέση με τον Ματίας Λεσόρ.

Θυμίζουμε πως ο 34χρονος θηριώδης σέντερ έχει εμπειρία έξι ετών στην Euroleague (πέντε από αυτές με τον Ολυμπιακό), μετρώντας 7,3 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το συμβόλαιο των δύο πλευρών θα είναι για 2+1 χρόνια, όπως ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε για το deal με τον Γάλλο ψηλό: «Όπως όλοι γνωρίζετε ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησης του πάνω από 1-1,5 χρόνο. Το ουσιαστικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει να βγει η ταυτότητά του. Μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας ότι εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας. Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δη τις τιμητικές πολιτογραφήσεις γιατί δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής μας ομάδας, που είναι πάνω από όλα. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο Φαλ γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1992 στο Παρίσι, έχει ύψος 2.18μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του το 2011 από τη Γαλλία και τους Poitiers 86, όπου και παρέμεινε ως το 2014, πριν «μετακομίσει» στην AS Monaco (2014-2015). Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στους Antibes Sharks, με τους οποίους αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος.

Τη σεζόν 2016-2017 αγωνίστηκε στην Élan Chalon με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας, έχοντας 11.5 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 2 τάπες κατά μέσο όρο σε 45 αγώνες. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε στον τελικό του FIBA Europe Cup, όπου η ομάδα του έχασε από τη Nanter 92, με τον ίδιο να ανακηρύσσεται κορυφαίος παίκτης του τελικού.

Πριν από την έναρξη της επόμενης σεζόν στη Γαλλία, ο Μουσταφά Φαλ συμμετείχε στο NBA Summer League 2016 στο Las Vegas με τους Los Angeles Lakers.

Τον Ιούλιο του 2017, μετακινήθηκε στην τουρκική Sakarya BB και ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας 9.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 2 τάπες κατά μέσο όρο.

Στις 26 Ιουλίου 2018, ο Φαλ υπέγραψε συμβόλαιο με τη ρωσική Lokomotiv Kuban της VTB, έχοντας με 7.1 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1 τάπα ανά αγώνα.

Τον Ιούλιο του 2019 επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Turk Telekom και μαζί της αναδείχθηκε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του Basketball Champions League, έχοντας 11.6 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1.8 τάπες σε 27.9 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στο πρωτάθλημα Τουρκίας μέτρησε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 8.2 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.5 τάπες.

Για τη σεζόν 2020-21, υπέγραψε συμβόλαιο με την ASVEL, αγωνιζόμενος μαζί της στην EuroLeague, έχοντας 8.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1 τάπα ανά 22 λεπτά στο παρκέ. Επίσης, κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας και στον τελικό με την JDA Dijon Basket αναδείχθηκε MVP με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 τάπες. Παράλληλα, ο Φαλ πήρε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στο πρωτάθλημα Γαλλίας, καθώς είχε 5.2 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Τον Ιούνιο του 2021 υπέγραψε στον Ολυμπιακό, όπου και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, κατακτώντας ένα τρόπαιο EuroLeague (2026), τέσσερα πρωταθλήματα (2022, 2023, 2025, 2026) και τρία κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024). Συνολικά, στις σεζόν που έχει αγωνιστεί στην EuroLeague μετράει 7.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1 τάπα κατά μέσο όρο, ενώ στο πρωτάθλημα της GBL έχει 7.2 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.3 τάπες ανά αγώνα.

Πέραν της αξιόλογης παρουσίας του σε συλλογικό επίπεδο, ο Μουσταφά Φαλ έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία και ως μέλος της Εθνικής Γαλλίας. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, όπου και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Τον Σεπτέμβριο του 2022 κατέκτησε ένα ακόμα ασημένιο μετάλλιο αυτή τη φορά στο Eurobasket, ενώ συμμετείχε και στο FIBA Basketball World Cup 2023.