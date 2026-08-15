Εντός με ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας Βενέτσια και Τορίνο στο Κύπελλο Ιταλίας

Πρώτος γύρος στο Κύπελλο Ιταλίας με νοκ άουτ αγώνες, που οδηγούνται απευθείας στα πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στον κανονικό αγώνα. Σε δύο αγώνες με ξεκάθαρο φαβορί, η Βενέτσια υποδέχεται τη Μόντενα και η Τορίνο φιλοξενεί την Καραρέζε.

Οι 6/7 τελευταίες συναντήσεις της Βενέτσια με τη Μόντενα συνοδεύτηκαν από Over. Η άλλη είχε δύο γκολ.

Η Βενέτσια κατέκτησε τον τίτλο στη Β’ Ιταλίας και επανήλθε άμεσα στη Serie A. Στον πάγκο της συνεχίζει ο 58χρονος Τζιοβάνι Στρόπα, ο οποίος έχει καθοδηγήσει άλλες 8 ομάδες της χώρας. Τα τρία πιο πρόσφατα φιλικά της ήταν απέναντι σε αξιόλογες ομάδες. Αφού νίκησε 3-0 την πρωταθλήτρια Τουρκίας Γαλατάσαραϊ, στη συνέχεια ηττήθηκε 4-3 από τη Σεντ Ετιέν, ενώ ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μπρεστ. Η Μόντενα τερμάτισε στην 6η θέση της Serie B και έδωσε αγώνα πλέι οφ με τη Γιούβε Στάμπια, από την οποία έχασε με 1-0. Πορεύεται με νέο προπονητή φέτος τον 41χρονο Ντάνιελε Γκαλόπα, ο οποίος πέρασε το 2025 ως υπηρεσιακός από τη Φιορεντίνα. Στο σημαντικότερο φιλικό της ηττήθηκε με 1-0 από την Κάλιαρι, ενώ δεν σκόραρε ούτε στα δύο επόμενα που ακολούθησαν, με Τρέντο και Βία Πέζαρο. Η νίκη της Βενέτσια σε συνδυασμό με το Over 2,5 γκολ που συνηθίζεται στα μεταξύ τους παιχνίδια συνθέτουν έναν πιθανό συνδυασμό.

Ο Ιγκνάτσιο Άμπατε είναι ο νέος τεχνικός της Τορίνο. Ο 39χρονος καθόταν πέρσι στον πάγκο της Γιούβε Στάμπια, την οποία οδήγησε μέχρι τα ημιτελικά των πλέι οφ. Τα 4/5 φιλικά της έληξαν Under. Σημαντικότερα το 1-0 επί της Τσιταντέλα και το 1-0 επί της Μπέρνλι. Πέρσι τερμάτισε στη 12η θέση, μία παρακάτω από την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Αποκτήθηκε από τον Άγιαξ ο 23χρονος κεντρικός μέσος Φιτζ-Τζιμ. Η Καραρέζε τερμάτισε και αυτή 12η, στη β’ κατηγορία ωστόσο, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με πέντε σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη. Ήταν η δεύτερη διαδοχική της παρουσία στη Serie B. Στην πρώτη είχε τερματίσει και τότε στη 12η θέση. Δεν έχει παίξει ποτέ στην ανώτατη κατηγορία της χώρας. Έπειτα από δύο χρόνια αποχής από τους πάγκους, ο 50χρονος Γκαμπριέλε Τσιόφι ανέλαβε και πάλι δράση, ερχόμενος στον σύλλογο από την Καράρα. Προηγουμένως είχε προπονήσει τις Ουντινέζε και Βερόνα.

Και οι 4 έως τώρα αγώνες για τους «32» του Κυπέλλου έληξαν με νίκη-πρόκριση της ομάδας που έπαιζε εντός. Η Τορίνο είναι έτσι και αλλιώς το φαβορί απέναντι στην Καραρέζε και η νίκη της σε συνδυασμό με τον περιορισμό στα τέρματα ανεβάζει την απόδοση του φαβορί σημείου.

374. ΒΕΝΕΤΣΙΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ 1&O 2,5 2,15

381. ΤΟΡΙΝΟ - ΚΑΡΑΡΕΖΕ 1&U 2,5 3,10