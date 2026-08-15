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Ανακοίνωσε τον Ολιβιέ Σαρ η Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Μπάσκετ
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Σημαντική ενίσχυση για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ, με τον Γάλλο σέντερ να βάζει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο.

Ο 27χρονος πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και στην G-League. Με τους «Καβς» σε 4 ματς και 9,8 λεπτά μέτρησε 3,5 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

Συνολικά σε 50 εμφανίσεις στον «μαγικό κόσμο» έχει κατά μέσο όρο 4,7 πόντους και 3,4 ριμπάουντ.

Ανακοίνωσε τον Ολιβιέ Σαρ η Ρεάλ Μαδρίτης (pic)