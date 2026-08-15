Ανακοίνωσε τον Ολιβιέ Σαρ η Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Σημαντική ενίσχυση για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ, με τον Γάλλο σέντερ να βάζει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο.

Ο 27χρονος πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και στην G-League. Με τους «Καβς» σε 4 ματς και 9,8 λεπτά μέτρησε 3,5 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

Συνολικά σε 50 εμφανίσεις στον «μαγικό κόσμο» έχει κατά μέσο όρο 4,7 πόντους και 3,4 ριμπάουντ.