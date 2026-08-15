Επέστρεψε στην Παρί ο Μπουνγκού Κολό (pic)

Η Παρί ανακοίνωσε την επιστροφή του Νομπέλ Μπουνγκού Κολό, ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα στην προετοιμασία.

Η Παρί ανακοίνωσε πως ο Νομπέλ Μπουνγκού Κολό επέστρεψε στον σύλλογο. Ο 38χρονος είχε αγωνιστεί στην γαλλική ομάδα τις σεζόν 2019-20 και 2020-21.

Στην ανακοίνωσή της η Παρί τονίζει πως ο παίκτης θα βοηθήσει στην προετοιμασία και στην αρχή της σεζόν, ενώ είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί σε ομάδα της Elite 2.