Επέστρεψε στην Παρί ο Μπουνγκού Κολό (pic)

Η Παρί ανακοίνωσε πως ο Νομπέλ Μπουνγκού Κολό επέστρεψε στον σύλλογο. Ο 38χρονος είχε αγωνιστεί στην γαλλική ομάδα τις σεζόν 2019-20 και 2020-21.
Στην ανακοίνωσή της η Παρί τονίζει πως ο παίκτης θα βοηθήσει στην προετοιμασία και στην αρχή της σεζόν, ενώ είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί σε ομάδα της Elite 2.
Welcome back @Nobeezy16 👀🤝— Paris Basketball (@ParisBasketball) August 15, 2026
Nobel BOUNGOU-COLO retrouve le Paris Basketball où il apportera durant la présaison et le début de saison son expérience importante 💪
Il est par ailleurs envisagé que Nobel puisse renforcer une équipe d’ELITE 2 pour son dernier défi. pic.twitter.com/jTy7oPamJ7