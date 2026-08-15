Σπουδαίες εμφανίσεις από Ντρισμπιώτη και Τσινοπούλου με ατομικά ρεκόρ! (vids)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Παναγιώτα Τσινοπούλου τερμάτισαν στην 4η και 5η θέση, αντίστοιχα, στον μαραθώνιο του βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η Ντρισμπιώτη τερμάτισε σε 3:22:16, με την Τσινοπούλου σε 3:25:14, με τις δύο αθλήτριες να πετυχαίνουν αμφότερες ατομικά ρεκόρ.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Σοφία Φιορίνι από την Ιταλία με χρόνο 3:15:11, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Ακολούθησε η Κατερίνα Ζντζιεμπλό από την Πολωνία με 3:19.50, η οποία σημείωσε εθνικό ρεκόρ και η τρίτη η Ραβέλ Γκονθάλες από την Ισπανία με 3:20.49.

Στους άνδρες την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς πέτυχε ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ ο οποίος τερμάτισε στην 21η θέση με 3:18:25 και ακολούθησαν στην 26 και 27η θέση αντίστοιχα, οι Γιώργος Κελεπούρης με 3:24:37 και Ανδρέας Καραγιάννης με 3:44:32. Και οι τρεις Έλληνες αθλητές πέτυχαν ατομικά ρεκόρ.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ιταλός Μάξιμο Στάνο με 2:56:49, το οποίο κατοχυρώνεται επίσης ως παγκόσμιο ρεκόρ, ακολούθησε ο Ισπανός Μιγκέλ Άνχελ Λόπεθ από την Ισπανία με 2:56:57 και τρίτο τον Ορελιέν Κινιόν με 2:59:29.