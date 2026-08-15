Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσε 240 ευρώ σε παιδί για να αγοράσει μπασκετικά παπούτσια

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος έδωσε 240 ευρώ σε ένα παιδί, ώστε να μπορέσει να αγοράσει μπασκετικά παπούτσια.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ωστόσο τώρα απολαμβάνει τις διακοπές του στην Σερβία.

Σύμφωνα με το «RTS», καθώς πήγαινε στο γυμναστήριο με το αμάξι του, σταμάτησε στην περιοχή Ούμκα για να αγοράσει σπιτική λεμονάδα από ένα παιδί που πουλούσε.

Ο νεαρός έμεινε έκπληκτος όταν αντιλήφθηκε πως ήταν πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ο αγοραστής. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ του έδωσε περίπου 25 ευρώ για την λεμονάδα και στην συνέχεια επέστρεψε για να δροσιστεί ξανά και του έδωσε άλλα 213 ευρώ.

Έτσι, ο μικρός φίλος θα αγοράσει μπασκετικά παπούτσια για να ξεκινήσει προπονήσεις, καθώς είχε συγκεντρώσει περίπου 240 ευρώ.