Στους 38 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία

Nοσοκομεία να εκκενώνονται προληπτικά - Προσωρινοί χώροι περίθαλψης, σε εξωτερικούς χώρους, για να αντιμετωπιστούν τυχόν επείγοντα περιστατικά

Όλο και μεγαλώνει ο αριθμός των ατόμων που έχασαν την ζωή τους από τον τρομερό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ανοιχτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης της χώρας.

Σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση, 38 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας (BNPB).

«Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία», είπε.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.