Καβαλίερς: Η αποχώρηση του Στρους θα… ανοίξει τον δρόμο για τον Ουότσον

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς εδώ και καιρό έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Πέιτον Ουότσον και κάνουν κινήσεις ώστε να τον κάνουν δικό τους.
Ο Ντένις Σρέντερ αποτελεί παρελθόν από τους «Καβς» και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σάρλοτ Χόρνετς. Επόμενος στην λίστα φαίνεται πως είναι ο Μαξ Στρους.
Σύμφωνα με τον Εβάν Σιντέρι, οι Καβαλίερς θέλουν να παραχωρήσουν τον Στρους, ο οποίος έχει συμβόλαιο για φέτος έναντι 16,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, καταφέρουν να τον διώξουν, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για τον Ουότσον μέσω sign-and-trade.