Επεισόδιο με Ουόκερ και Γιανάι, μπήκε στη μέση και ο Χήνας! (vid)

Το σύνολο του Όντεντ Κάτας πήρε τη νίκη και το πρωτάθλημα, με τον ισχυρό άντρα της Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται μετά το ματς στο παρκέ, αλλά να μην δίνει το χέρι σε όλους τους παίκτες της Μακάμπι.
Ένας αξ αυτών ήταν ο Ουόκερ, που πήγε να χαιρετίσει τον Γιανάι, που όμως δεν του έδωσε το χέρι (σ.σ. έκανε κίνηση με την μπουνιά), με τον Αμερικανό άσο στη συνέχεια να του δείχνει το καπέλο που έγραφε πάνω πρωταθλητές.
Τα αίματα άναψαν και κάπου εκεί παρενέβη και ο Χήνας, General Manager της Χάποελ, που ζήτησε τα ρέστα από τον Ουόκερ.
Aξίζει να σημειωθεί πως ο Γιανάι δεν έδωσε το χέρι ούτε στους Ρομάν Σόρκιν και Ίφε Λούντμπεργκ, που πήγαν προς το μέρος του για να τον χαιρετίσουν.
Ofer Yannay expressed his protest after Maccabi won the Israeli League title by refusing to shake hands with the players after the game 😬— Basketball Sphere (@BSphere_) June 24, 2026
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