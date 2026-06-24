Επεισόδιο με Ουόκερ και Γιανάι, μπήκε στη μέση και ο Χήνας! (vid)

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του 4ου τελικού του ισραηλινού πρωταθλήματος της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Άναψαν τα αίματα μεταξύ Λόνι Ουόκερ και Οφέρ Γιανάι, μπήκε στη μέση και ο Γιώργος Χήνας.

Το σύνολο του Όντεντ Κάτας πήρε τη νίκη και το πρωτάθλημα, με τον ισχυρό άντρα της Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται μετά το ματς στο παρκέ, αλλά να μην δίνει το χέρι σε όλους τους παίκτες της Μακάμπι.

Ένας αξ αυτών ήταν ο Ουόκερ, που πήγε να χαιρετίσει τον Γιανάι, που όμως δεν του έδωσε το χέρι (σ.σ. έκανε κίνηση με την μπουνιά), με τον Αμερικανό άσο στη συνέχεια να του δείχνει το καπέλο που έγραφε πάνω πρωταθλητές.

Τα αίματα άναψαν και κάπου εκεί παρενέβη και ο Χήνας, General Manager της Χάποελ, που ζήτησε τα ρέστα από τον Ουόκερ.

Aξίζει να σημειωθεί πως ο Γιανάι δεν έδωσε το χέρι ούτε στους Ρομάν Σόρκιν και Ίφε Λούντμπεργκ, που πήγαν προς το μέρος του για να τον χαιρετίσουν.