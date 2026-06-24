Άριτζ Λόπεθ Γκαράι στο SDNA: «Ο Ελουστόντο έχει την προσωπικότητα να ηγηθεί της άμυνας του ΠΑΟΚ»

Ο 32χρονος στόπερ φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών του ΠΑΟΚ και το SDNA, αναζήτησε μια πιο «εσωτερική» ματιά για τον έμπειρο Βάσκο αμυντικό. Ο Ισπανός προπονητής, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι, σκιαγραφεί το αγωνιστικό προφίλ και τα δυνατά στοιχεία του μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Έπειτα από μια δεκαετία παρουσίας στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και περισσότερες από 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Άριτζ Ελουστόντο ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό προπονητή και ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι (φωτ.), ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον Βάσκο αμυντικό κι ενώ συγχρόνως, παρακολουθεί στενά και την ελληνική πραγματικότητα λόγω της παρουσίας του διεθνούς Μαυριτανού μεσοεπιθετικού, Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην ΑΕΚ.

«Ο Ελουστόντο είναι ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός, όσο κι ως δεξιός μπακ.

Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός, αλλά είναι γρήγορος αμυντικός και διαθέτει πολύ καλό επίπεδο με την μπάλα στα πόδια. Συνήθως παίρνει σωστές αποφάσεις στο παιχνίδι του, γιατί έχει ποιότητα και καλή αντίληψη…», σημείωσε αρχικά ο Γκαράι.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην περίπτωσή του είναι η εμπειρία.

Ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών στο κορυφαίο επίπεδο της La Liga, ενώ έχει παραστάσεις και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποτελώντας για μεγάλο χρονικό διάστημα σημείο αναφοράς στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

«Έχει την εμπειρία και την προσωπικότητα για να ηγηθεί μιας αμυντικής γραμμής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι και μπορεί να προσφέρει σταθερότητα στην άμυνα», υπογράμμισε ο Ισπανός τεχνικός.

Ωστόσο, ο Γκαράι στάθηκε και σε ένα στοιχείο που θεωρεί πως αποτελεί το μοναδικό ερωτηματικό γύρω από την επερχόμενη (όπως όλα δείχνουν) μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.

«Για μένα, το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι δεν έχει αγωνιστεί σε τόσα πολλά παιχνίδια τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην έχει τον αγωνιστικό ρυθμό που απαιτείται στο υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρ' όλα αυτά, ο Γκαράι σημείωσε πως ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πολύ καλά (μέσω του Αλέσιο Λίσι) την περίπτωση του παίκτη και μπορεί να τον βοηθήσει να επιστρέψει στο επίπεδο που τον καθιέρωσε στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

«Στον ΠΑΟΚ ξέρουν πολύ καλά τι παίκτη αποκτούν, λόγω της παρουσίας του Αλέσιο Λίσι. Σίγουρα θα τον έχουν παρακολουθήσει και γνωρίζουν τις δυνατότητές του.

Ασφαλώς και ο Ελουστόντο μέσα από το νέο περιβάλλον και τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα, μπορεί να καταφέρει να επανέλθει στο υψηλό επίπεδο που είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια».