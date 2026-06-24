Ληστές «σήκωσαν» χρηματοκιβώτιο με 100.000 ευρώ και λίρες από κατοικία στη Ρόδο

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Ρόδο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών πίσω από τη διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή του Φαληρακίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη του σπιτιού κατά τη διάρρηξη αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και το ποσό των 100.000 ευρώ.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00, όταν άγνωστοι εισήλθαν στην οικία ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο όπως αναφέρει η rodiaki.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Πηγή: cnn.gr