Προγνωστικά Ελβετία – Καναδάς: Η πρωτιά περνά από το 2.27

Η Ελβετία αντιμετωπίζει τον Καναδά στο «BC Place Vancouver», στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.

Ανάλυση Ελβετία

Η Ελβετία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και συνέτριψε με 4-1 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στο «Los Angeles Stadium».

Ανάλυση Καναδάς

Ο Καναδάς πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση και διέλυσε με 6-0 το Κατάρ στο «BC Place Vancouver», μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Δείτε τα προγνωστικά Ελβετία – Καναδάς!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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