Προγνωστικά Ελβετία – Καναδάς: Η πρωτιά περνά από το 2.27

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.
Ανάλυση Ελβετία
Η Ελβετία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης και συνέτριψε με 4-1 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στο «Los Angeles Stadium».
Ανάλυση Καναδάς
Ο Καναδάς πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση και διέλυσε με 6-0 το Κατάρ στο «BC Place Vancouver», μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.
Δείτε τα προγνωστικά Ελβετία – Καναδάς!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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