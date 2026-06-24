Άρειος Πάγος: Τρεις εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς επέλεξε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Τους νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επέλεξε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, οι ανώτατοι δικαστές επέλεξαν ως εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς:

Από το βαθμό του εισαγγελέα Εφετών τον Δημήτρη Ζημιανίτη,ο οποίος είναι και εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών με αναπληρωματική τη συνάδελφο του Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από το βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών τους Δημήτρη Νομικό και Δημήτρη Αποστολά με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο- Θεολόγο Δελήβεη και Μαρία Ρηγοπούλου.

Σημειώνεται ότι ο Άρειος Πάγος προχώρησε στην επιλογή νέων Ευρωπαίων Εισαγγελέων μετά από σχετικό ερώτημα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλώριδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά στο αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι, η οποία στη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης της τον περασμένο Οκτώβριο είχε ζητήσει να ενισχυθεί το ελληνικό κλιμάκιο το οποίο έρευνα σοβαρές υποθέσεις που αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια.

Πηγή: cnn.gr