Προγνωστικά Σκωτία – Βραζιλία: Με τον τρόπο της για το 2.10

Η Σκωτία αντιμετωπίζει τη Βραζιλία στο «Miami Stadium», στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.

Ανάλυση Σκωτία

Η Σκωτία γνώρισε δίκαιη ήττα με 1-0 από το Μαρόκο στο «Boston Stadium», πραγματοποιώντας μία εμφάνιση που κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ανάλυση Βραζιλία

Η Βραζιλία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην ποιοτικά υποδεέστερη Αϊτή και επικράτησε με 3-0 στο «Philadelphia Stadium», πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δείτε τα προγνωστικά Σκωτία – Βραζιλία.

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