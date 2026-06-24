«Η Παρτιζάν θέλει ΛεΝτέι, αλλά υπάρχει αγκάθι 4 εκατομμυρίων»

Η Παρτιζάν κινείται μεταγραφικά για να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν, όμως έχει να αντιμετωπίσει και ανοικτά μέτωπα από την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Όπως αναφέρεται στη Σερβία και στο SportKlub , ο Ζακ ΛεΝτέι είναι ο βασικός στόχος της ομάδας για τη θέση «4», όμως υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Το μεγάλο «αγκάθι» δεν έχει να κάνει με την προσέγγιση του παίκτη, αλλά με δύο «βαριά» συμβόλαια που δεσμεύουν τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Αυτή τη στιγμή η Παρτίζαν είναι «δεμένη» από τις οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντι στους Τζαμπάρι Πάρκερ και Σέικ Μίλτον. Με βάση τις δηλώσεις του προέδρου της, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, η Παρτίζαν οφείλει να καταβάλει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Πάρκερ για την επόμενη σεζόν, και επιπλέον 1,5 εκατομμύριο στον Μίλτον. Αμφότεροι δε θα συνεχίσουν στην ομάδα, όμως η Παρτιζάν καλείται να βρει μία λύση για να γλυτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τα συμβόλαιά τους, τα οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή κοστίζουν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ.

O ΛεΝτέι είχε αγωνιστεί στην Παρτιζάν την τριετία 2021-24 και την περασμένη χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο είχε 13,1 πόντους με 50% στα δίποντα, 49,5% στα τρίποντα και 82% στις βολές, μετρώντας και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.