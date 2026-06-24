Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Κανένα ίχνος DNA του 65χρονου Ιταλού στα πειστήρια, που στρέφονται οι Αρχές

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με θύματα μια 50χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της.

Βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.

Δεν έχει εντοπιστεί DNA ή δακτυλικό αποτύπωμα του 65χρονου σε κανένα από τα πειστήρια που συλλέχθηκαν από τον χώρο και εξετάστηκαν.

Αντίθετα, κάτω από τα νύχια της 50χρονης βρέθηκε αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της. Παράλληλα, στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο νεαρός εντοπίστηκε DNA της μητέρας, του ίδιου του 26χρονου, καθώς και ενός τρίτου, μέχρι στιγμής άγνωστου προσώπου, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ταυτίζεται με τον Ιταλό κατηγορούμενο.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος σε άλλο σημείο της κατοικίας, πέραν του δωματίου όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Υπό το φως των νέων ευρημάτων, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο δωμάτιο του 26χρονου, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο λόγος για τον οποίο ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι στον Λόγγο Αιγίου, καθώς και οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου περί προβλημάτων ψυχικής υγείας που φέρονται να υπήρχαν στο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν η παρουσία του νεαρού στο σπίτι αποτελούσε μια συνηθισμένη επίσκεψη ή αν συνδεόταν με κάποια σοβαρή οικογενειακή υπόθεση που έπρεπε να διευθετηθεί.

Οι καταθέσεις συγγενών και προσώπων από το στενό περιβάλλον του 26χρονου, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε νέα δεδομένα για την εξέλιξη της έρευνας.

Πηγή: newsit.gr