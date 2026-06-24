Ολυμπιακός: Στο τεχνικό επιτελείο του Μεντιλίμπαρ ο Αβραάμ Παπαδόπουλος

Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού στο πλευρό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Κ17 του Ολυμπιακού και θα αναλάβει θέση στο τεχνικό επιτελείο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη ομάδα του συλλόγου.

Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός και αρχηγός του Ολυμπιακού θα είναι τρίτος βοηθός του Βάσκου τεχνικού, ενώ θα βρίσκεται κανονικά και στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας.

Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος αγωνίστηκε σε δύο θητείες από το 2008 έως το 2014 και από το 2019 έως το 2022 και στη συνέχεια είχε διάφορα πόστα στον σύλλογο.