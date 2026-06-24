Η Τραμπζονσπόρ πήρε πρωταθλητή του 2024 με τους Σέλτικς και θέλει πρώην του Άρη

Σημαντική κίνηση ενίσχυσης στη ρακέτας της έκανε η Τραμπζονσπόρ που ανακοίνωσε τον Εξέιβιερ Τίλμαν και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με πρώην παίκτη του Άρη

Ο 27χρονος φόργουορντ/σέντερ ήταν μέλος των πρωταθλητών Μπόστον Σέλτικς στο ΝΒΑ το 2024, στους οποίους αγωνίστηκε για δύο χρόνια και έως τον Φεβρουάριο του 2026. Έπειτα κατέληξε στους Σάρλοτ Χόρνετς, ενώ νωρίτερα (2020-24) αγωνιζόταν στους Μέμφις Γκρίζλις.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ έπαιξε 290 ματς με 4.9 πόντους και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τη σεζόν που πήρε πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, είχε μικρό χρόνο συμμετοχής στα playoffs, ενώ στη regular season σε 20 ματς μέτρησε 4 πόντους και 2.7 ριμπάουντ με τους Σέλτικς. Με την Τραμπζονσπόρ θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, συμμετέχοντα στο Basketball Champions League.

Παράλληλα, η τουρκική ομάδα, όπως αναφέρεται στη γείτονα χώρα, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Τζέι Ντι Νότε. Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ έπαιξε στον Άρη τη σεζόν 2022-23 (η πρώτη του επαγγελματική) κι έπειτα αγωνίστηκε για τρία χρόνια με την Τράπανι στη δεύτερη και πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, προτού η τελευταία καταρρεύσει οικονομικά τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Νότε πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν στην Ευρώπη και η Τραμπζονσπόρ θέλει να τον κάνει δικό της.