Παπαπέτρου: «Είμαστε έτοιμοι για τα ντέρμπι του πρωταθλήματος, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο διεθνής διαιτητής, Τάσος Παπαπέτρου, στην ΕΡΑ Σπορ.

Μεταξύ άλλων ο Παπαπέτρου είπε τα εξής:

-Είναι θετικό που παρέμεινε η ΚΕΔ. Μας ξέρουν και τους ξέρουμε...

-Όταν η UEFA βλέπει ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι στάσιμοι και δεν σφυρίζουν τα ντέρμπι δεν μπορεί να τους ορίζει σε μεγάλες διοργανώσεις...

-Εκεί που χρειάστηκε τα καταφέραμε. Στο κύπελλο ανταποκριθήκαμε. Είμαστε έτοιμοι για τα ντέρμπι του πρωταθλήματος αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς.

-Καλό θα είναι να ανακοινώνονται οι αποφάσεις των διαιτητών και στην Ελλάδα από το μικρόφωνο. Είναι κάτι που πρέπει να δουλευτεί και να γίνει σωστά, όταν κι εάν γίνει. Στο παγκόσμιο κύπελλο βλέπουμε ότι το κοινό που δε συμφωνεί γιουχάρει. Φανταστείτε τι θα γίνεται εδώ...

-Έχω σκεφτεί το τέλος της καριέρας μου. Είμαι 41 ετών. Δεν μπορώ να σταματήσω το χρόνο. Θέλω να φύγω “χορτασμένος” και να γίνει σωστά η διαδικασία...