«Προσύμφωνο με Μπάκου η Κοτσαέλισπορ»

Οριστικά παρελθόν για τον Ατρόμητο θα αποτελέσει ο 28χρονος Γερμανός winger με καταγωγή από τη Λ.Δ. του Κονγκό, ο οποίος πραγματοποίησε σούπερ σεζόν με 13 γκολ - 10 ασίστ σε 40 ματς.

Αναλυτικά, το δημοσίευμα στην Τουρκία για τη νέα ομάδα του Μακάνα Μπάκου:

«Η Κοτσαελίσπορ, με στόχο να χτίσει μια επιθετική γραμμή που θα κάνει αίσθηση, υπέγραψε προσύμφωνο με τον Μακάνα Μπάκου, έναν Γερμανό εξτρέμ με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος αγωνίστηκε με τον Ατρόμητο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο 28χρονος έμπειρος εξτρέμ, ο οποίος είχε κάνει αίσθηση στην Τουρκία με την Γκεζτεπέ και γνωρίζει το πρωτάθλημα, έχει λάβει εισιτήρια για την άφιξή του στη Σμύρνη.

Μπορεί να παίξει στα δύο άκρα και θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Κοτσαελίσπορ στην επιθετική γραμμή της νέας σεζόν με την ταχύτητα και τις ικανότητές του στο 1vs1.

Ο Μπάκου θα φτάσει στη Σμύρνη τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας και θα υποβληθεί σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις. Εάν δεν διαπιστωθούν προβλήματα, θα υπογράψει το συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τα πράσινα και μαύρα χρώματα».